Путин обратится к первоклассникам со страниц нового букваря

Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам, которое будет напечатано в новом российском букваре. Об этом рассказала в четверг, 24 июля, советник главы государства Елена Ямпольская.

Как напомнила Ямпольская, президента специально просили об этом на июньском заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, поскольку "первый учебник, который берет в руки малыш, — это букварь".

Владимир Путин уже подготовил такое обращение. По мнению советника, "будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что работа над единой государственной линейкой учебников по русскому языку и литературе идет полным ходом. Президенту доложили, что эти учебники унаследуют лучшие отечественные традиции, но при этом станут современнее. Азбуку для начальной школы решили переименовать в букварь, чтобы строка из песни "С чего начинается Родина" соответствовала действительности.

Уважительное отношение к русскому языку как основе культуры и общества остается одной из доминант развития России. Глава государства Владимир Путин указывал на то, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.