Макрон с супругой хотят засудить американку после скандальных заявлений

Светлое имя Брижитт Макрон истрепали до того, что суд будет решать, какого она пола. Разница в возрасте между президентом Франции и его женой уже много лет тема для пересудов и сплетен. Всё стало гораздо хуже, когда в медиа-пространство запустили горячую новость о том, что Брижитт Макрон никакая не мадам, а совсем даже месье.

Эммануэль Макрон и его жена Брижитт подали иск о клевете против американки, блогера-инфлюенсера, которая утверждала, что первая леди Франции раньше была мужчиной.

Иск подан в суд штата Дэлавер. Как сказано в заявлении, блогер Кэндис Оуэнс утверждала, что Макрон и его жена являются кровными родственниками, а сам президент Франции - продукт эксперимента ЦРУ на людях и жертва "правительственной программы контроля сознания". Супруги Макрон считают, что Оуэнс облила их грязью "для получения известности и зарабатывания денег".

4,5 миллиона подписчиков смотрят канал бойкой Кэндис, так что деньги зарабатывать она умеет. Во Франции уже была подобная история. В марте прошлого года парижский суд отклонил иск Брижитт Макрон к двум женщинам, которые в ходе онлайн-стрима сообщили аудитории, что Брижитт - трансгендер, и когда-то была вполне себе месье по имени Жан-Мишель Тронье.

Что у Брижитт мужской характер, недавно убедился весь мир. Когда прямо на борту президентского лайнера она навешала бедному Эммануэлю прямо по первому лицу. Пикантности отношениям четы Макрон добавляет его страсть крепко обниматься с мужчинами. Эти кадры встречи с Зеленским стали уже мемными.

Макрон, кстати, во время визита в Вашингтон нажаловался Трампу: мол, урезоньте изолгавшуюся сплетницу. Кэндис Оуэнс и на этом сюжете нарубила очков, заявив, что ей звонил сам Трамп и сообщил: "Знаете, я видел её, видел вблизи. И она выглядит как женщина".

Срамота, конечно. А вдруг там в действительности всё не так, как на самом деле?