Баскова, Киркорова и Лазарева погнали с экранов: попались на непотребщине

Сергей Соседов гонит Сергея Лазарева, Николая Баскова и Филиппа Киркорова с телевидения. Музыкальный критик уверен, что от этой троицы зрителей уже подташнивает.

По мнению Соседова, эти три артиста чаще других появляются в эфирах. Доходит до того, что одновременно их показывают несколько телеканалов. Сергей отметил, что эти певцы превратились в "священных коров" отечественного телевидения. Критик убежден, что невозможно видеть любого, даже самого талантливого и гениального, артиста по сто раз на дню. Бесконечное мелькание Лазарева, Баскова и Киркорова на экранах Соседов назвал непотребным.

"Эта троица без конца в эфире, и это уже даже неприлично. Их присутствие на телевидении надо сократить. Но это не значит, что надо их изгнать со сцены и вообще предать их анафеме", — заявил Соседов в беседе с "Вечерней Москвой".

Назвал музыкальный критик и других артистов, которых не следовало бы показывать. Например, певица Валя Карнавал. Соседов считает, что подобные ей певцы прививают зрителю дурной вкус.

"Меньше всяких странных рэперов и кто там еще выступает на экране. Есть те, кто покупает билеты на концерты Карнавал, Клавы Коки, Ольги Бузовой — пусть ходят, туда им и дорога. Но на экране этих артистов должно быть очень мало, потому что они формируют дурной музыкальный вкус", — отметил журналист.