"Россия сеет ужас": над новой подлодкой только подняли флаг, а Запад уже истерит

Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тындой выразил Владимир Путин. Сегодняшнее совещание в Североморске президент начал с минуты молчания. Далее обсуждали развитие подводных сил ВМФ. Глава государства озвучил ряд приоритетов по этому направлению. Это и первенство России по подводным роботизированным комплексам, и строительство стратегических ракетоносцев. Над одним из них, атомном крейсере "Князь Пожарский", сегодня был поднят Андреевский флаг.

Совещание по развитию подводных сил Военно-Морского флота президент начинает с соболезнований.

"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Владимир Путин.

В Северодвинск вместе с президентом приехали вице-премьер Мантуров, сразу несколько помощников главы государства, руководители судостроительных компаний и, конечно, военные.

"Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите её интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета. Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащённый флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски", - сказал Путин.

На российских верфях сейчас строят более 70 кораблей. Высокий темп позволяет задействовать и смежные отрасли. Только за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки "Ясень-М". Спущенный на воду в марте этого года крейсер "Пермь" оснащён гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". На неатомных подлодках, например, "Кронштадте" установлены другие, но менее эффективные системы "Калибр".

"То есть каждый год по две лодки практически, полторы так скажем, мы вводим – и это очень хорошо. Это одно из приоритетных направлений – наращивание группировки стратегических подводных сил. И, естественно, приоритетом, прежде всего, здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев – одна из важнейших составляющих нашей ядерной "триады", которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире", - сказал Владимир Путин.

Там же, в Северодвинске, прошла отдельная встреча президента с председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андреем Костиным и ее генеральным директором Андреем Пучковым. Обсуждали перспективы развития флота.

Над новой подводной лодкой "Князь Пожарский" сегодня был поднят Андреевский флаг – знамя военно–морского флота России. Рота почетного караула, военные моряки и конечно те, кто построил "Невидимый страж Арктики" – так подводную лодку "Князь Пожарский" называют специалисты.

Западные журналисты, лишь изучив характеристики крейсера, поспешили написать, что Россия "сеет ужас!" Хотя на самом деле лишь обеспечивает безопасность своих северных морских рубежей.

"Обязательно и в полном объёме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-Морского Флота. Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений. Желаю экипажу подводной лодки "Князь Пожарский" успешного выполнения поставленных задач. И по доброй флотской традиции – семь футов под килем!" - пожелал президент.

Быстрота, маневренность, возможность продолжительной автономной работы, что немаловажно даже подо льдом – все это выгодно отличает нашу подлодку от зарубежных. Нет, например, уже привычных винтов на двигателе. Их заменили особыми насосами, что снижает уровень шума. Такую лодку сложнее обнаружить. А вот у противника практически нет шансов остаться незамеченным. На борту "Князя Пожарского" установлена современная локационная система. Но главное, конечно, оружейная начинка – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Подарок экипажу подлодки от президента - складень с иконой святого Александра Невского, одного из главных небесных покровителей нашей страны и ее защитников. Поддержку участников специальной военной операции президент отдельно обсудил с губернатором Архангельской области. В регионе разработаны сразу несколько программ.