Зеленский должен уйти в отставку, потому что он больше не часть решения украинских проблем. Теперь он - сам часть этих проблем. С таким пассажем вышла британская Telegraph, комментируя массовые протесты в Киеве и других крупных городах Украины. А издание Politico и вовсе называет главу режима "коварным и разрушительным врагом своей страны". Митинги начались после того, как Рада с подачи Зеленского приняла закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов, и с каждым днём собирают всё больше участников.

Британская Telegraph сегодня призвала Зеленского уйти в отставку. По мнению газеты, упразднение антикоррупционных органов было "огромной необоснованной ошибкой".

"Циничный закон, проталкиваемый Зеленским, уничтожил антикоррупционные органы страны, спровоцировав протесты и поставив под угрозу завоеванные с трудом достижения. Есть риск того, что Зеленский станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия", - пишет Telegraph.

Примечательно, что именно британцы во многом управляли Национальным антикоррупционным бюро Украины, который Зеленский переподчинил себе. А теперь лондонские газеты явно подлили масла в огонь протеста. Та же Telegraph прямо написала, что за последний год главарь киевского режима использовал полномочия военного времени, чтобы расправиться с политическими оппонентами и закрыть неугодные медиа. А множество украинских предприятий переданы приближённым Зеленского.

Митинги в Житомире и Кривом роге, Черновцах и Виннице, Николаеве, Львове, Полтаве, Сумах и Днепропетровске. Самые массовые акции протеста в Киеве. Толпа выступает против конкретного человека - Зеленского - и намекает на Майдан времён Януковича. Он тоже начинался с выступлений студентов. Примечательно, что и сейчас используют русофобские кричалки тех времен.

Критика Зеленского нарастает и среди тех, кто прямо влияет на финансирование Украины. В Киев по очереди звонят лидеры Европы: Стармер, Макрон, Мерц. Каждый требует объяснений. Свое недовольство выразила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Высшее руководство ЕС призывает Зеленского доказать свою приверженность европейским демократическим ценностям после подписания провокационного закона, который грозит фатально подорвать продолжающееся стремление Украины к вступлению в ЕС", - заявила она.

"Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку Евросоюза — это вернуться к старым добрым дням коррупции. Будучи коррумпированной страной Украина не будет принята в ЕС", - говорит Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

Высказался даже один из ярых американских сторонников Украины сенатор Линдси Грэм (внесён в список террористов и экстремистов в РФ).

"Одним из самых частых аргументов против продолжения поддержки Украины является утверждение, что в стране процветает коррупция. Призываем воздержаться от любых действий, которые могут подорвать прогресс", - заявил он.

Зеленский начал юлить, мол партнёры всё неправильно поняли. Когда он отправлял силовиков в НАБУ, там искали российских агентов. И главарь киевского режима совсем не защищает себя и своих ближайших друзей, пойманных на воровстве. Но к вечеру четверга плохому актеру пришлось полностью уступить воле западных лидеров. В Раду внесен законопроект, который возвращает полномочия НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Правда пока не ясно, когда он будет принят. Впрочем, всё это показывает: Зеленскому за два дня объяснили, что он вышел за рамки дозволенного. И сдал назад, тут же бесцеремонно попросив ещё денег.

Некоторые СМИ начали называть случившееся стратегическим поражением Зеленского. Сначала он подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления Запада и улицы. Протесты пока продолжаются. Свой приговор вынесла Times. Газета написала, что ограничение полномочий НАБУ стало самой большой авантюрой Зеленского. А Politico признала очевидное: враг Украины — ее собственное руководство.