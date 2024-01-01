Соцфонд уточнил, кому пересчитают пенсии с 1 августа

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров.

Как уточняется в Telegram-канале Соцфонда, прибавку к пенсии получат российские пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Прибавка будет индивидуальной, исходя из величины заработанного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его стоимости.

Кроме того, с 1 августа прибавку к пенсионным выплатам получат граждане, которым в июле исполнилось 80 лет — они будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере, что составляет 17 815,4 рубля.

Пенсионеры, получившим в июле I группу инвалидности, размер фиксированной выплаты увеличат на 8 907,7 рубля.

Если имеются оба основания для увеличения выплат, прибавка к пенсии будет сделана только по одному из них. В любом случае перерасчет пройдет в беззаявительном порядке.

Ранее Государственная дума одобрила поправки, которые дадут возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до достижения ими полутора лет. Осуществлять перерасчет предполагается по соответствующему заявлению.

Также в нижней палате парламента прозвучала инициатива удлинить работающим пенсионерам ежегодный оплачиваемый отпуск на 14 дней. Авторы предложения называют его справедливым решением, ведь работающие пенсионеры вносят заметный вклад в экономику, а в условиях дефицита кадров их опыт очень востребован.