На Украине в отношении предводителя киевского режима Владимира Зеленского уже разработан трехэтапный план свержения. Катализатором послужили массовые протесты из-за поправок об антикоррупционных ведомствах, отмечают украинские средства массовой информации.

В рамках первого этапа указанного плана предполагается добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы, фактически упраздняющие антикоррупционные агентства НАБУ и САП. При этом "если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков".

Вторым этапом называют отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его приближенной Юлии Свириденко, которая на днях возглавила украинского правительство. Чтобы добиться свержения Ермака, авторы плана хотят "использовать противоречия внутри президентской команды".

Когда систему власти Зеленского удастся разбалансировать, завершающим этапом станет, на выбор главы киевского режима, уход в отставку или согласие на статус "свадебного генерала", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинский народ должен наконец-то восстать и свергнуть Владимира Зеленского. По словам экс-нардепа, "истинные украинцы", которые опасаются за "судьбу родины", смогут без особых усилий "снести" предводителя режима.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что незавидный конец ждет Зеленского — за сделку с Соединенными Штатами по украинским недрам его повесят на Майдане, как в свое время расправились в Италии с диктатором Бенито Муссолини.