47-летняя Ирина Пегова показала фигуру в черном купальнике и народ ахнул

Ирина Пегова проводит отпуск на одном из курортов Турции. Актриса щеголяет по отелю в купальне и хвастается роскошной фигурой.

Фотографией с отдыха актриса поделилась на своей странице в соцсети. На снимке она предстала в черном слитном купальнике на бретелях. Поклонники Пеговой от увиденного рты раскрыли. Народ принялся осыпать Ирину комплиментами. "Ах, какая женщина!" — написал в комментариях один из фанатов.

47-летняя звезда взяла с собой в отпуск чемодан ярких летних нарядов и целую коллекцию купальников. Вероятно, скоро Ирина порадует поклонников новым образом.

Судя по снимкам, Пегова остановилась в дорогом отеле с собственным полем для гольфа. Артистка ежедневно тренируется, делая успехи в обучении.

В поездке актрисе составил компанию Сергей Марин. Артисты раскрыли свои отношения на фестивале "Пилот". О свадьбе пока речи нет, но Ирина и Сергей явно счастливы вместе.

Напомним, что у Пеговой есть взрослая дочь Татьяна от коллеги Дмитрия Орлова. Девушке уже 19 лет.