Суд в Москве арестовал троих полицейских по делу о взятках от сотрудников Baza

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о помещении под стражу троих сотрудников полиции, которым вменяют разглашение оперативных сведений за взятки.

Как уточняет РИА Новости, на два месяца арестованы Сергей Ковалев, Александр Аблаев и Александр Селиванов. Их доставили в столицу после задержаний в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области.

Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела, что в расследовании фигурирует общая сумма взяток — 137 тысяч рублей.

Днем ранее под арест были помещены главный редактор и продюсер Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова. Оба отрицают свою вину в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов ради получения оперативных данных.

Тем временем в ситуацию решил вмешаться заместитель председателя Государственной думы Вячеслав Даванков. Он попросил главу Генпрокуратуры проконтролировать расследование в отношении журналистов Baza, чтобы гарантировать всем фигурантам справедливое разбирательство.