Врач предупредил о главной опасности нового штамма коронавируса

Нередко из-за легкой формы болезни люди не уделяют должного внимания своему здоровью, а легкомысленность влечет за собой опасные последствия. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист прокомментировал в беседе с "Москвой 24" выявление в России случаев инфицирования штаммом коронавируса, который получил название Stratus ("Стратус", XFG). По его словам, коварство новой разновидности заключается в том, что он протекает относительно легко — люди не осознают, что заболевают COVID-19, не проходят диагностику и не обращаются к врачам.

Однако "постковидные осложнения – мышечная слабость, когнитивные расстройства, туман в голове, тромбозы, аутоиммунные заболевания, онкология – никуда не делись", подчеркнул Болибок. Важно также помнить, что все штаммы коронавируса вызывают более тяжелое течение болезни у людей старше 60–65 лет. Рискуют и обладатели "хроники", диабетики и имеющие инсульт или инфаркт в анамнезе.

С учетом этого важно предпринимать профилактические меры, включая вакцинацию и использование медицинских масок. Однако рисков возникновения эпидемии нет — этого можно не бояться, заверил медик.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем — на регулярной основе ведется полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов. На Stratus в структуре вирусных заболеваний приходится 22%.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопросы биологической безопасности сейчас приобретают особую остроту. При этом он отмечал, что некоторые страны пытаются использовать международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других государств.