Сильно постаревшую Марию Голубкину сняли с импозантным мужчиной: нежно придерживал за локоток

Мария Голубкина 17 лет назад пережила непростой развод. Ее муж Николай Фоменко влюбился в другую женщину и принял решение уйти от актрисы, с которой прожил 12 лет.

С тех пор Голубкина замуж больше не вышла. Более того, за все годы она лишь однажды представила публике ухажера. Им оказался Борис Ливанов, сын знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова. От Фоменко Голубкина родила двоих детей Анастасию и Ивана. Дети звезд уже взрослые: дочке 27 лет, а сыну 22 года.

Самой Марии в сентябре исполнится 52 года и она, в отличие от многих коллег по цеху, не гонится за молодостью и красотой. Очень часто ее упрекают в небрежной манере одеваться, нежелании поддерживать в форме фигуру и так далее. Своего отношения к подобного рода критике Голубкина никогда не скрывала. На претензии в том, что она засветила целлюлит во время съемок интимной сцены в сериале "Обоюдное согласие" актриса заявила, что в 50 лет ей не стыдно демонстрировать такое тело.

Но при этом злые языки продолжили судачить. Мол, Голубкина поставила на себе крест, потому что рядом с ней нет мужчины, который бы дарил любовь и побуждал выглядеть моложе. Каково же было удивление светских сплетников, когда на "Горький фест" актриса пришла в компании импозантного мужчины.

Мария не пыталась скрыть спутника, они вместе вышли на красную дорожку. Кавалер нежно придерживал актрису за локоток. А когда ведущий произнес: "Актриса Мария Голубкина со спутником", мужчина взял звезду кино за руку и уверенно прошел с ней мимо толпы зевак.