Мишустин обсудил экономику с премьерами Беларуси, Армении и Казахстана

Стратегическое партнерство России и Беларуси обсудили сегодня главы правительств Михаил Мишустин и Александр Турчинов. Встреча прошла в Горно-Алтайске, где завтра открывается Международная экологическая конференция.

"Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры. Поставили знак равенства между понятиями "российская" и "белорусская" продукция, теперь взаимно признаем произведенные в Союзном государстве комплектующие компоненты, конечную продукцию. Это очень важно. Ускоряем также реализацию совместных проектов по импортозамещению, по созданию конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью в наших странах", - сказал российский премьер.

Еще одна встреча с премьером Армении. Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили актуальные вопросы торгово-экономических связей, взаимодействие в научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

А с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым говорили в том числе о запуске новых совместных проектов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в экономику республики.