Американские власти позитивно воспринимают сообщения о гуманитарных договоренностях между Россией и Украиной, но призывают не останавливаться на этом. Заявление такого содержания сделал в четверг, 24 июля, представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

Как заявил чиновник, оценивая прошедший в Стамбуле третий раунд российско-украинских переговоров, "мы продолжим поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной и убеждать их прийти к прекращению огня".

Соединенные Штаты приветствуют согласование сторонами еще одного обмена военнопленными, однако по-прежнему призывают к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине, цитирует заявление представителя Госдепа "Интерфакс".

В Италии между тем отмечают, что "украинское руководство продолжает играть на нескольких столах, колеблясь между военными требованиями Запада и двусмысленностью переговоров". Нерешительность Киева привела к отсутствию ощутимых сдвигов по итогам переговоров.

В США журналисты The New York Times полагают, что общая позиция Москвы и Киева по гуманитарным вопросам "примечательна, учитывая жестокость боевых действий и редкость публичной дипломатии с начала военных действий на Украине в 2022 году".