Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА за ночь, сообщило 25 июля Минобороны:

26 – над территорией Белгородской области;

25 – над территорией Брянской области;

23 – над территорией Ростовской области;

девять – над акваторией Азовского моря;

восемь – над территорией Краснодарского края;

пять – над территорией Ставропольского края;

три – над территорией Курской области;

три – над территорией Тамбовской области;

два – над территорией Воронежской области; 

один – над территорией Орловской области.