Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА за ночь, сообщило 25 июля Минобороны:
26 – над территорией Белгородской области;
25 – над территорией Брянской области;
23 – над территорией Ростовской области;
девять – над акваторией Азовского моря;
восемь – над территорией Краснодарского края;
пять – над территорией Ставропольского края;
три – над территорией Курской области;
три – над территорией Тамбовской области;
два – над территорией Воронежской области;
один – над территорией Орловской области.