В Амурской области и Хабаровском крае объявили траур после авиакатастрофы

В Амурской области и Хабаровском крае сегодня траур по погибшим в результате крушения самолета в Тынде. В знак скорби приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в храмах проходят панихиды.

В Приамурье работает оперативный штаб. Следователи проводят обыски в авиакомпании "Ангара" и аэропорту. Добраться к месту крушения можно только на вездеходах, более 200 человек сейчас расчищают просеки.

Трагедия произошла накануне. Ан-24 вылетел из Хабаровска и с остановкой в Благовещенске должен был прибыть в Тынду. При посадке борт ушел на второй круг и пропал с радаров. Место крушения обнаружили в 15 километрах от аэропорта. Погибли 48 человек.

Среди версий причины катастрофы - техническая неисправность и ошибка экипажа. Соболезнования семьям погибших выразил Владимир Путин.