Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Сегодня День сотрудника органов следствия. Владимир Путин обратился ко всем работникам специализированных подразделений. Поздравил с праздником и поблагодарил за эффективный и напряженный труд:

"Добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вы вносите весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства. Обеспечиваете верховенство закона. Такая работа требует от вас максимальной самоотдачи".

Глава государства отдельно отметил личное мужество тех следователей, кто работает в зоне СВО. Президент подчеркнул, сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ отвечают за решение целого ряда серьезных задач - это борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом.

Профессионалы задействованы в разоблачении теневых финансовых махинаций и изощренных мошеннических схем.