Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда обсудит Совбез ООН

На экстренное заседание соберётся сегодня Совет Безопасности ООН. В закрытом режиме обсудят обострение конфликта на границе Камбоджи и Таиланда.

Отношения двух стран накануне перешли в вооружённую фазу. Причина - спорная пограничная зона. Бангкок с помощью авиации атаковал расположение камбоджийских военных. Пномпень в ответ применил системы залпового огня "Град".

С обеих сторон есть раненые и погибшие, в том числе среди мирного населения. Российское посольство рекомендовало туристам воздержаться от поездок в приграничные районы. Курорты, популярные у наших граждан, находятся далеко от зоны эскалации.