Звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов предстал в неприглядном виде

Фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров" вышел на экраны 16 лет назад. Исполнитель главной роли Василий Степанов на утро после премьеры проснулся суперзвездой. С тех пор артист пережил многое, его карьера разрушена, да и успехами в жизни он похвастаться не может.

А сейчас и вовсе выяснилось, что стартовали съемки сериала "Полдень" — фантастического триллера по мотивам романа братьев Стругацких "Жук в муравейнике". Это первая экранизация из серии "Мир Полудня", где главный герой — Максим Каммерер. Однако вместо Василия Степанова его теперь исполняет Юрий Колокольников.

Журналисты Mash явились к Степанову, чтобы выяснить, как он относится к этой новости. Однако бывший актер встретил представителей СМИ неприветливо. Василий Степанов обматерил их и захлопнул перед ними дверь, тем самым представ в неприглядном для общественности виде.

Напомним, что красавчик из "Обитаемого острова" нигде не работает, семью не завел и детей у него нет. А все дело в том, что не так давно медики поставили ему неутешительный диагноз — "шизофрения". Якобы у Василия первая группа инвалидности, и он получает пенсию.