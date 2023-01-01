В США раскритиковали Макрона за решение признать Палестину

Власти США не поддерживают намерение Франции признать палестинское государство. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира Это пощечина жертвам событий 7 октября", - сообщил он в соцсети X (цитата по "Интерфаксу").

Ранее с резким осуждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщив, что палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они наоборот хотят быть вместо Израиля.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. По его словам, это принесет мир на Ближнем Востоке.

"Крайне важно положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению", - сообщил французский лидер.

В настоящий момент Палестину признают 147 государств, в числе которых есть и Россия.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Конфликт продолжается до сих пор.