На грани банкротства и развода: неутешительная судьба Меган Маркл и принца Гарри

Недавно стало известно, что стриминговый гигант Netflix решил не продлевать контракт с Меган Маркл, который истекает в сентябре. Такое решение принято со стороны платформы из-за провальных рейтингов последних шоу с участием четы Сассекских. Один из источников сообщил: "У нее было все: имя, платформа и известность, но рейтинги шоу были удручающими. Эта сделка сорвалась".

В близком кругу говорят, что с потерей такого дохода принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани банкротства, потому что якобы у пары нет средств, чтобы содержать особняк в Монтесито, стоимость которого 29 миллионов долларов, и штат прислуги, передает Radaronline. Ходят слухи, что супруги расстроены и разочарованы, в результате без конца ругаются. В итоге, утверждают сплетники, Гарри и Меган оказались на грани развода.

При этом в телевизионной сфере говорят, что у пары есть большой потенциал выдавать "горячий" и интересный для разных возрастов аудитории контент, однако Гарри и Меган не могут его реализовать, потому что пытаются изображать из себя людей, какими на самом деле не являются. Люди чувствуют эту фальшь и у них отпадает желание смотреть их проекты.

Кроме того, по словам инсайдеров, Маркл и Гарри испытывали трудности с творческим подходом к своему контенту. Один из источников, связанных с потоковым вещанием, охарактеризовал шоу герцогини как "хорошо освещенное, но скучное", а другой отметил о ней и Гарри: "Они не прирожденные создатели контента, они пытаются быть теми, кем, по их мнению, хочет их видеть публика, вместо того чтобы быть собой".