ВС России создали для боевиков ВСУ огневой мешок в районе Часов Яра

Российские подразделения успешно продвигаются в Северном и Шевченковском микрорайонах Часов Яра. В квартале Южный создан огневой мешок для боевиков ВСУ, идет планомерная зачистка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Как сообщил Марочко агентству ТАСС, в результате продвижения в окрестностях Часов Яра ВС России улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек. Кроме того, подразделения продвинулись к Майскому, расположенному северо-западнее от города.

Эксперт ранее сообщал, что подразделения российской армии взяли под контроль практически весь Часов Яр. По данным Марочко, украинские войска контролируют лишь один Шевченковский район города.