Тропические ливни в Москве сменила сильная жара

Жителей столичного региона призвали к осторожности. Вслед за тропическими ливнями на Москву обрушилась сильная жара.

По данным МЧС России, днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов. Москвичей и гостей столицы просят соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

Также МЧС напоминает о необходимости в жаркую погоду пить больше воды и по возможности держаться в тени. Одеваться рекомендуют в одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.