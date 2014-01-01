Знаменитости не пришли на похороны "главной женщины в жизни Миронова" Татьяны Егоровой

Татьяна Егорова снималась в фильмах "Однажды 20 лет спустя", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Проснись и пой", "Время желаний" и еще в двух десятках фильмов. Однако она была известна не только своими ролями в кино и театре — актриса с 1966 года служила в столичном Театре Сатиры — но и близкими отношениями с любимцем советских зрителей Андреем Мироновым. Именно им Егорова посвятила книгу "Андрей Миронов и я".

По ее словам, она дважды была беременна от Миронова, но оба раза теряла детей. Актер якобы предлагал ей жить вместе, даже хотел оставить Ларису Голубкину. Но та просила его сохранить семью. Интересно, что Александр Ширвиндт впоследствии подтвердил, что Егорова и Миронов 21 год были в отношениях, и сказал, что между ними были реальные чувства.

21 июля Татьяны Егоровой не стало. Актриса умерла после продолжительной болезни. А накануне, 24 июля, состоялось прощание с артисткой. Траурное мероприятие было очень скромным, проститься с Егоровой явились только самые близкие люди. Знаменитости на похороны не пришли. Была замечена только актриса Елена Скороходова, отмечает Starhit.

"Я общалась с ней немного. Она была хорошая. Мягкая, добрая, несчастная", - высказалась Скороходова.

Последний приют Татьяна Егорова обрела на Троекуровском кладбище. Ее похоронили рядом с мужем, предпринимателем Сергеем Шелиховым, с которым она прожила в браке 15 лет. Тот скончался в 2014 году.