Более 20 поездов задерживаются из-за атак БПЛА на юге России

Более 20 поездов задерживаются после падения обломков БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае.

На станции Песчанокопская Ростовской области повреждена контактная сеть. Вышли из графика 10 поездов, время задержки до 5 часов, сообщили в РЖД.

Также обломки беспилотника повредили контактную сеть на станции Тимашевская в Краснодарском крае. В поезде №125 Москва-Новороссийск пострадал пассажир – его посекло осколками из-за повреждения остекления. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Всего на участке задерживаются 12 поездов. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящий момент движение поездов восстановлено.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 25 июля над российскими регионами были сбиты 105 беспилотников ВСУ.