Информация о новом мощном прорыве российских войск в зоне СВО. Наши штурмовые группы зашли на территорию Купянска - одного из ключевых оплотов боевиков в Харьковской области. Бои идут на улицах города. Под контролем - местная газораспределительная станция. Также продвижение на Красноармейском направлении - у Димитрова. А в одном из приграничных районов ДНР ликвидированы украинские сектанты, которые искали поддержки у тёмных сил.

Полуразрушенный бункер. Бойцы думали - внутри арсенал ВСУ, возьмут трофеи. Но находка удивила даже видавших виды штурмовиков. На стенах – языческие заговоры и пентаграмма. Рядом ритуальный гонг и бычий череп. Выяснилось - с помощью этого набора бандеровцы-сатанисты призывали на помощь темные силы, на погибель российским солдатам. Но что-то пошло не так. Чернокнижникам действительно ответили. Правда, не дьявольский легион, а вполне себе земные установки "Град".

Накануне российские войска так стремительно атаковали Димитров, что бандеровцы едва унесли ноги. И впопыхах побросали и свои демонические пентаграммы с черепами, и траншеи с блиндажами. Ранее российский боевой авангард и позиции ВСУ в Димитрове разделяли примерно 5 километров. А сейчас наши бойцы уже на окраинах города. Вот горят машины и бронетранспортеры. Взлетают на воздух ДОТы и огневые точки противника.

На отдельных участках бандеровцы так и не смогли понять, откуда по ним работают крупнокалиберные пулеметы. Людей не видно. Русской бронетехники – тоже.

Штурм Димитрова российские войска начали сразу после освобождения Яблоновки и Новоэкономического. Оба поселка полностью зачищены. Как доказательство – развернутые на улицах российские флаги. Общая протяженность отбитой у бандеровцев территории на этом участке - 10 километров по фронту.

То, что русские рано или поздно подтянут на границы Харьковской области дальнобойные самоходки, ВСУ подозревали. Но были уверены - это произойдет не раньше осени. Когда, как считали украинские и НАТОвские генералы, российские войска подойдут к Купянску.

Но вот эти залпы, мягко говоря, слегка скорректировали ожидания бандеровцев. Сегодня штурмовые отряды группировки "Север" после массированной артподготовки ворвались на окраины Купянска. Уже занята территория местной газораспределительной станции. То есть российские бойцы начали освобождение главного укрепрайона ВСУ на Харьковщине.