Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

На столичном Портале поставщиков за полгода провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей. Как сообщил сегодня на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это на два с половиной миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего закупали хозяйственные и медицинские товары, бытовую технику; услуги по ремонту и техобслуживанию; средства связи и электронику.

Ключевыми поставщиками, кроме столичного региона, стали Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Портал поставщиков - площадка, созданная для автоматизации закупок малого объёма. На ней работают около 380 тысяч предпринимателей и заключаются полторы тысячи контрактов ежедневно.