Совфед проводит итоговое заседание весенней сессии

Итоговое заседание весенней сессии проводит Совет Федерации. Сенаторы проделали масштабную работу. Приняты более 350 законопроектов, которые призваны улучшить жизнь россиян.

И сегодня в повестке - ещё около 90 инициатив. В том числе документ о платформенной экономике. Его разработали для создания безопасной среды в цифровой сфере. Прежде всего, изменения коснутся маркетплейсов.

Продавцов обяжут проходить идентификацию через портал "Госуслуги" или другие госреестры. Пользователи смогут в упрощённом формате возвращать некачественный товар. Также будет ограничена продажа запрещённых товаров.

Кроме того, сенаторы рассматривают проекты законов о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. И документ, который расширит перечень оснований для лишения приобретённого гражданства.