В Италии затопило улицы после мощного ливня

Сразу несколько стран Европы - во власти непогоды. Атлантический циклон обрушился на Испанию и принёс грозы с ливнями и градом. В 14 провинциях на востоке страны объявлено штормовое предупреждение.

Похожая ситуация - на севере Франции, а также в Италии, где из-за непогоды уровень воды в реках достиг критических отметок. Затоплены улицы, объекты инфраструктуры, сельхозугодья.

А на Кипре второй день бушуют природные пожары, охватившие предгорья к северо-западу от города Лимассол. Ситуацию осложняют жара и сильный ветер. В 11 населённых пунктах объявлена эвакуация. Известно как минимум о двух погибших. Десятки домов уничтожены огнём. Выгорело свыше 120 квадратных километров территории, а дым от пожара добрался до Ливана.