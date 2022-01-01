Сотрудники Россельхознадзора проходят ряд за рядом, внимательно осматривая лозы. Считают количество, проверяют сортовой состав, схему и место посадки. В России стартовала первая в истории инвентаризация виноградников.

"Инвентаризация виноградных насаждений направлена на то, чтобы сопоставить сведения Федерального реестра виноградных насаждений и фактических данных на земле. То есть площадь земельных участков, площадь виноградных насаждений, количество кустов виноградных насаждений, сортовую принадлежность, как на подвое, так и на привое", - пояснил Андрей Фокин, заместитель начальника отдела земельного надзора по республике Крым и города Севастополя, Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Все эти данные содержатся в паспорте насаждений. Его оформление сегодня обязательно. Сведения подают сами сельхозпроизводители. Настало время проверить их порядочность – ведь многие получали субсидии. Только на полуострове за последние 10 лет виноградарям выделили поддержку на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей, в том числе на закладку новых садов.

"Эта работа позволит бороться так называемым бумажным виноградом, которого на самом деле нет", - сказал Арсен Арзиев, руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инвентаризация – часть масштабной программы регулирования всей отрасли. Пять лет назад вступил в силу закон о виноградарстве, который должен был защитить отечественный рынок от контрафакта в бутылке. Производителей тогда обязали указывать на этикетке информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда. Теперь очередь дошла до проверки того, что же на самом деле скрывается за маркировкой.

"Эта задача очень важна, потому что она дает прослеживаемость от винограда до бутылки, дальше идет привязка к определенным системам, в частности, налогообложения, система ЕГИС для получения акцизной марки выращенного винограда, виноматериала, все определенные критерии, в частности, защитных географических указаний и другие критерии, которые есть для того, чтобы сохранить ту территориальную именно изюминку для каждой выпущенной бутылки", - рассказал Арсен Арзиев.

Главная задача – помочь фермерам привести документы в порядок, а заодно наладить регулярный фитосанитарный контроль. Поврежденные листья и плоды собирают и передают в лабораторию для анализа.

"Наиболее опасные заболевания - это бактериальное увядание винограда, золотистое пожелтение винограда, из вредителей это филлоксера, а также коричнево-мраморный клоп", - отметил Игорь Грибанов.

Своевременное обнаружение карантинных вредителей позволяет эффективно с ними бороться. Самая страшная напасть – филлоксера. В 19 веке насекомые уничтожили большую часть французских виноградников. В Крыму этого вредителя не находили с 2022 года, но есть и другие.

Заболевание можно увидеть и невооруженным глазом. А вот, чтобы обнаружить вредителя, придется устроить настоящую охоту с помощью ловушек. Внутри капсула с феромонами. Запах привлекает коричнево-мраморного клопа. Насекомое заползает внутрь и прилипает к клейкой ленте. Одного такого устройства достаточно, чтобы обнаружить очаг на территории в 100 гектаров.

Только в Крыму и Севастополе предстоит обойти порядка 28 тысяч гектаров. Первые результаты появятся уже этой зимой. Их передадут в Минсельхоз России для корректировки данных в реестре. Такая ревизия станет регулярной. Каждый виноградник будут проверять раз в 2 года.