Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

В Амурской области с космодрома "Восточный" запустили ракету "Союз-2.1б".

Пуск состоялся в 08:54 по московскому времени. Ракета стартовала с двумя гелиогеофизическими аппаратами "Ионосфера-М" и 18 попутными спутниками – одним иранским и 17-ю российскими, пишет "Интерфакс".

Разгонный блок "Фрегат" отделился примерно через 10 минут после взлета. Аппараты "Ионосфера-М" №3, "Ионосфера-М" №4 отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили ракета "Союз-2.1б" с двумя аппаратами "Ионосфера-М" выведет на орбиту иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2. Он запускается на коммерческой основе в интересах Иранского космического агентства.

Остальные спутники предназначены для дистанционного зондирования атмосферы, фотосъемки и изучения космических процессов.