Суд Севастополя арестовал агента военной разведки Украины

Суд в Севастополе избрал меру пресечения местному жителю, работавшему на военную разведку Украины. Принято решение арестовать задержанного на два месяца, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму.

О задержании сотрудниками ФСБ местного жителя стало известно утром в пятницу, 25 июля. По данным следствия, севастополец вступил в ряды запрещенной в России украинской террористической подпольной организации. Своей целью группировка ставила разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность, передает ТВЦ.

В ведомстве добавили, что курировали агента в военной разведке Украины. Он готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Арестованному предъявлено обвинение в участии в террористической организации.