Дранга и Муцениеце отменили свадьбу? Продюсер сообщил об изменениях

В мае музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце. Та приняла кольцо. А недавно новоиспеченная невеста объявила, что ждет третьего ребенка. Напомним, что от актера Павла Прилучного у Агаты есть сын Тимофей и дочь Мия.

Когда точно состоится свадьба, неизвестно. Однако в близком кругу говорят, что актриса и музыкант намерены сочетаться браком в сугубо конфиденциальной обстановке. Не исключено, что торжественное мероприятие пройдет даже не в России. Сами артисты не комментировали новости о свадьбе.

Продюсер Сергей Дворцов утверждал, что влюбленные сочетаются браком в июле. Однако сейчас он объявил, что свадьба состоится в другое время.

"Думаю, в начале августа мы увидим их бракосочетание. Возможно, есть свои нюансы как со стороны Петра, так и со стороны Агаты. Все же главное событие в их жизни", - сообщил Дворцов aif.ru.

Меж тем в Сети ходят слухи, что Дранга и Муцениеце вообще отменили свадьбу. Якобы влюбленные готовятся к рождению первого общего ребенка, а свадебные хлопоты не входят в их планы. А еще поговаривают, что отношения Петра и Агаты тщательно продуманы - на самом деле у каждого из них своя личная жизнь.

"У них отношения великолепные. Две творческие личности, которые дополняют друг друга, гармонизируют. Безусловно, может быть, это пиар-роман... Процентов на 20. Все-таки мы верим в лучшее, верим, что их отношения бескорыстные", - высказался продюсер.