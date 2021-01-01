Таиланд выдал России сбежавшего от суда наркобарона

Таиланд депортировал россиянина, который разыскивался по каналам Интерпола. Игорь Выговский обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по май 2022-го Выговский организовал преступное сообщество. Целью группировки была реализация наркотических веществ через интернет на территориях Ульяновской и Самарской областей. Обвиняемый создал интернет-магазин и специальный бот-аккаунт в Telegram, он руководил структурными подразделениями и наркокурьерами.

Восьмерых участников этого сообщества суд в октябре 2023-го и феврале 2024 года приговорил к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима. Однако Выговскому тогда удалось скрыться от следствия, он был объявлен в международный розыск. В мае его задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, передает ТАСС.