ФСБ раскрыла группу мошенников, обокравших россиян на 200 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали 19 человек, подозреваемых в участии в организованной группе, занимавшейся дистанционным мошенничеством в отношении граждан России.

Задержания прошли в четырех регионах России - в Московской, Новосибирской и Томской областях, а также Алтайском крае. Злоумышленники регулярно вымогали у своих жертв деньги через украинские колл-центры. В преступной схеме в качестве пособников активно привлекались социально уязвимые жители Новосибирской области.

Установлено, что задержанные связаны как минимум с 33 эпизодами телефонного мошенничества, общий ущерб от их действий превысил 200 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, незарегистрированное травматическое оружие, крупные суммы наличных, драгоценности, наркотики и автомобили премиум-класса.

Двум организаторам группы предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества, а 18 участникам группы – в мошенничестве, совершенном организованной группой, а также участии в преступном сообществе. Девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала девять радикалов в восьми регионах России, которые призывали к убийствам военнослужащих, полицейских и членов их семей.