Сербия согласилась поддержать санкции против России

Белград готов поддержать санкции против России. Но только тогда, когда членство Сербии в Европейском союзе будет очевидно, заявил сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.

Как уточнил Старович изданию Der Standard, Сербия пойдет на такой шаг всего за несколько месяцев до вступления в ЕС. Сербский министр напомнил, что Белград с самого начала четко и недвусмысленно осудил конфликт на Украине.

Однако прямо сейчас, по словам Старовича, Белград не может поддержать рестрикции против Москвы. Он отметил, что санкции никак не затронут Россию, а вот на сербскую экономику повлияют очень сильно. Так что единственное условие для присоединения Сербии к европейским антироссийским санкциям – гарантии вступления в ЕС.