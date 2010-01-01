Чем прославился умерший в 71 год Халк Хоган

Накануне, 24 июля, стало известно о смерти известного рестлера, актера Халка Хогана. Ему был 71 год. Сообщается, что спортсмен скончался в своем доме во Флориде. По некоторым данным, смерть Хогана наступила в результате остановки сердца.

Халк Хоган прославился в качестве рестлера и актера. Кстати, Халк Хоган это псевдоним. Настоящее имя артиста Терри Джин Боллеа.

Карьеру рестлера он начал в конце 70-ых годов, но всемирную известность получил в 80-ых, когда подписал контракт с WWF (Всемирная федерация реслинга). Пять раз Халк Хоган становился чемпионом, однако в начале 90-ых годов спортсмен подписал контракт с компанией WCW и стал шестикратным чемпионом в тяжелом весе, а также рекордсменом по самому длительному владению титулом. Выступал рестлер вплоть до 2018 года, передает aif.ru.

Однако Халк Хоган известен еще и как актер. Он начал сниматься в 80-ых годах. Особую известность ему принесла лента "Гром в раю".

Что касается личной жизни, то артист был трижды женат. От первой жены Линды у Халка Хогана есть дочь Брук и сын Ник. С первой избранницей спортсмен прожил более 20 лет, однако оформил развод. В 2010 году рестлер женился во второй раз. Но спустя 11 лет Халк Хоган снова оказался свободен. В 2023 году спортсмен женился на инструкторе по йоге.

Интересно, что в Сети называют смерть Хогана загадочной. Дело в том, что ряд СМИ еще пару месяцев назад сообщал, будто артист перенес операцию на шее, после которой якобы впал в кому. Однако молодая супруга тогда опровергла эту информацию.