Роспотребнадзор закрыл детский лагерь под Калининградом

Восемь детей заболели в лагере под Калининградом. Медики подозревают энтеровирус, заболевание протекает в легкой форме. Роспотребнадзор решил досрочно завершить смену в загородном лагере "Школа-интернат лицей-интернат" в поселке Ушаково.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование. Лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у одного ребенка. У восьмерых детей он установлен клинически – в наличии фарингит и высыпания.

Общие симптомы энтеровируса - повышение температуры тела до 38-40 градусов, диарея, сыпь, насморк, боль в горле, кашель, сильная боль в животе. Эксперты обследовали контактных заболевших в лагере, отобрали пробы пищевой продукции и воды, передает РИА Новости.