ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас на парковку у ЗАЭС

Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку у пожарной части Запорожской атомной электростанции.

Персонал станции не пострадал, повреждены семь гражданских автомобилей, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС. От взрыва загорелась сухая трава на прилегающей территории.

ЗАЭС работает в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена.

Месяц назад атаковали беспилотником группу сотрудников ЗАЭС, которая выполняла очистку канала. Никто не пострадал, повреждения получил только служебный автомобиль.