Бывшая жена обижена на повара Константина Ивлева: "Молчать невозможно!"

Более 20 лет Константин Ивлев состоял в первом браке. Супруга Мария родила ему сына Матвея и дочь Марусю. Однако несколько лет назад известный повар развелся, а затем женился на журналистке Валерии Куденковой. 19-летняя разница в возрасте не смутила пару. Как утверждает Ивлев, он встретил новую любовь, когда отношения в семье уже охладели.

Отметим, что во втором браке у Ивлева родился ребенок. Однако сейчас стало известно, что известный повар задолжал по алиментам более восьми миллионов рублей. Об этом рассказала его бывшая супруга Мария. Она долго не хотела выносить на суд общественности эту информацию, однако ситуация зашла слишком далеко.

"Как считаете, это нормально? Пятилетняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка? Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно!" - заявила обиженная экс-супруга Ивлева "Звездачу".

Оказалось, что Константин Ивлев задолжал 19 миллионов, однако часть из них выплатил. Но еще остался должен восемь миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, весной 2020 года супруга шеф-повара Мария Ивлева заявила, что поймала мужа на измене.