Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Завершение конфликта на Украине станет возможным после встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил Владимир Зеленский. В то же время, украинский лидер признает, что для такой встречи нужна подготовленная повестка дня.

Как заявил Зеленский журналистам, теперь российская сторона начала об этом говорить. Глава киевского режима добавил, что это, по его мнению, движение "в направлении к какому-то формату встречи".

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. По итогам в российской делегации заявили, что позиции Москвы и Киева по меморандумам далеки друг от друга. Тем не менее, стороны договорились об обмене пленными - военными и гражданскими. Что касается встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, то, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, она должна быть соответствующим образом подготовлена - только тогда она будет иметь смысл.