ВС России нанесли за неделю десять групповых ударов по объектам ВСУ

Десять групповых ударов нанесли ВС России с 19 по 25 июля по военным объектам Украины. В трех случаях применялось высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования. Использовались, в частности, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщили в Минобороны.

Целями ударов, по данным военного ведомства, стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов. Поражены места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Кроме того, нанесены удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Также уничтожена американская радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot".