Служебные собаки помогли найти людей под завалами дома в Саратове

Число погибших при взрыве жилого дома в Саратове возросло до четырех. Предварительная причина ЧП - утечка газа. Об этом сегодня заявили местные власти. Несколько человек получили травмы, в том числе в результате падения фрагментов фасада. Под завалами могут находиться люди. Существуют риски повторного обрушения. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. На месте работают кинологи.

На этих кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как из окна квартиры вырвался огненный шар, на несколько десятков метров выбросив части стены дома. И в следующую секунду рушится крыша, исчезая в клубах пыли. На землю падают тонны обломков, накрывая припаркованные автомобили и случайных прохожих. Пыли настолько много, что видимость не более нескольких метров. Как только частицы бетона начинают оседать, на помощь пострадавшим бегут прохожие. Вот курьер устремляется в самый эпицентр. Потом из окрестных домов начинают выскакивать жильцы. И уже через три минуты на место ЧП прибывают первые пожарные расчёты

Сообщается, что из-под завалов живой удалось достать пятилетнюю девочку. Она оказалась первой спасённой. Потом спасатели сразу смогли найти ещё десятерых человек. Помогли собаки, точно указав расположения раненых. Плиты поднимали гидравлическими ножницами. Всех пострадавших отправили в больницу. На место взрыва, помимо пожарных и спасателей, прибыли свободные машины скорой помощи из окрестных подстанций.

Видно, что в результате взрыва квартиры верхних этажей разрушены полностью. Также обрушился торец здания до самого первого этажа. Дом, в одной из квартир которого взорвалась газовоздушная смесь, относительно новый. Ему всего 16 лет. Высота десять этажей. Эпицентр был на девятом. Пять подъездов. Газоснабжение было централизованным. Перекрытия из железобетона. Тип строения панельный. На первых этажах стены буквально вздулись от мощного взрыва и разошлись по швам. Есть погибшие, в том числе мальчик, который гулял на улице с мамой. На него упали обломки здания.

Как отметили в МЧС, на данный момент главная задача - оперативно провести поисково-спасательные работы. А также обследование всего здания и соседнего дома на предмет угрозы обрушений и возможности восстановления. В общей сложности разрушены и повреждены более 30 квартир. Всех жителей эвакуировали. В ближайшей школе открыт пункт временного размещения. Версия утечки газа сейчас рассматривается как основная.