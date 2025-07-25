Первый Patriot в рамках новой сделки с США доставлен на Украину

Американская система противовоздушной обороны Patriot доставлена на Украину. Это поставка в рамках новой сделки Вашингтона со странами Евросоюза, пишет британская газета The Daily Telegraph.

По информации газеты, одна система ПВО уже прибыла на Украину. США также передали ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса.

Издание пишет о "развороте на 180 градусов", совершенном американским лидером. Сначала президент Дональд Трамп заявил о заморозке помощи Киеву. Однако позже он сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине – при условии, что Европа будет оплачивать такие поставки.