Пляж на Пионерском пруду в Парке Горького стал новой точкой притяжения горожан

Москвичам жара не страшна. Потому что у них появился ещё один оазис для релакса. Пляж на Пионерском пруду в Парке Горького открылся и уже стал новой точкой притяжения горожан. Раньше купаться там было запрещено, но теперь можно и даже нужно. Акваторию почистили, а лодочников изрядно потеснили. Белый песок, пальмы и много воды - что ещё нужно для безмятежного отдыха?

Одни танцуют под ритмичную музыку, другие – устраивают погоню вдоль лежаков. Ну а третьи просто наслаждаются жизнью. Так выглядит и звучит лето в Москве.

Сложно представить, что еще совсем недавно этот пруд был заброшенным. Место, тем не менее, поистине легендарное. Два века назад здесь прогуливались воспитанники мещанского училища, в советские годы горожане рассекали водную гладь на лодках и отдыхали от городской суеты. Купание же было строго под запретом во все времена: вода не соответствовала нормам. Наконец, ситуацию изменили.

"Мы установили фильтрационную систему, которая ежедневно забирает 800 кубов воды, подпитывает пруд", - отметил Сергей Дунаев, заместитель руководителя департамента капитального ремонта г. Москвы.

Впрочем, на этапе проектирования для купания выделяли только треть пруда - остальное предполагалось отдать лодочникам. Мэр Москвы Сергей Собянин посчитал такой подход нерациональным:

"Пруд сам по себе небольшой, при этом мы делаем огромную работу по очистке воды, так чтобы вся эта акватория была пригодна для купания - с одной стороны. С другой - мы режем - делаем малюсенькую зону для купания, треть от пруда, две трети - оставляем для лодочек. Сделайте весь пруд для купания".

Чтобы купаться было максимально комфортно, здесь углубили дно и вывезли около 4 тысяч кубометров ила – это почти 750 грузовиков. Освободившееся место засыпали песком – белым, не хуже, чем на заморских курортах.

А чтобы было приятно ходить босиком, по всей территории уложили почти 5 тысяч квадратных метров настила. Не забыв при этом о зеленом сопровождении.

Розы, олеандры и даже раскидистые пальмы - настоящий урбанистический оазис. Ну и, конечно, полноценная зона отдыха. Более 200 шезлонгов так и манят насладиться солнечными ваннами, ну а для тех, кому по душе скрыться в тени, предусмотрены изящные навесы с видом на небо.

Душевые, раздевалки, кафе и даже сауна – вся инфраструктура возводилась параллельно с очисткой пруда. Масштабные работы закончили в апреле.

"Всё, что нужно для комфортного отдыха. И не нужно уезжать никуда за город - две станции метро рядом, прекрасная парковка буквально в 50 метрах, и есть автобусные остановки", - рассказала Елена Лупина, директор Парка Горького.

За безопасность на воде отвечают спасатели, а за досуг самых маленьких посетителей – аниматоры. Билеты – как на обновленный Пионерский пруд, так и во все открытые бассейны "Лета в Москве" - можно приобрести на сайте фестиваля.