Собянин: К началу учебного года в Москве откроют 51 модернизированную школу

В Москве к началу учебного года откроют 51 модернизированную школу. Учебные классы-трансформеры, спортивный и гимнастические залы. И стильные фасады. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Собянин. Одна из таких школ находится в Северном Тушине.

Современное образование требует современных решений. Трехэтажный учебный корпус школы 883 на северо-западе Москвы уже практически готов, самые сложные строительные работы завершены. Скоро открытие.

"Здесь мы поменяли все инженерные системы, заменили фасады, заменили кровлю, заменили внутреннее убранство в школе. Цветовые решения полностью поменяли. Раньше у нас были серые, коричневые, жёлтые классы. Сейчас это белые стены с акцентами бирюзового цвета и зелёного", - рассказал Роман Алексеев, заместитель руководителя ГАУ "МосжилНИИпроект".

Учебное заведение рассчитано на 700 мест для школьников с шестого по 11-й класс. Здесь будут созданы самые лучшие условия для тех, кто получает образование.

"Трёхэтажное здание на Планерной улице начали обновлять в апреле прошлого года. Создана современная образовательная среда для детей и педагогов. По программе "Моя школа" обустроили: универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями для дополнительного естественного освещения, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок. Изменилась и территория у школы. Заменили покрытия пешеходной и проезжей частей, обустроили места для парковки велосипедов и самокатов", - сообщил Собянин.

Внутреннее пространство школы стало более функциональным. За счет использования модульной мебели в учебных классах сразу после обычного урока можно будет провести занятия в разных форматах. Например, на IT полигоне ученикам предстоит не только думать, но и мастерить руками в рамках смежных дисциплин робототехники и материальных технологий.

"Там поставлены наборы различных станков, например, слесарного станка. То есть дети сами соберут слесарный станок и потом на этом станке, уже на уроках технологии, сделают какие-то детали", - отметил Антон Михалёв, директор ГБОУ города Москвы "Школа №883".

А в медиатеке во время перемены школьники при необходимости смогут воспользоваться специальной индивидуальной кабинкой для занятий. В ней установлен компьютер с доступом в интернет. После обновления в школе появятся комфортные универсальные кабинеты и современные лаборатории. В учебных аудиториях уже установлены цифровые микроскопы, 3D-принтеры и станки по деревообработке.

Вокруг территории школы обустроили так называемое спортивное ядро. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО. Всего в Москве к началу учебного года будет открыта 51 модернизированная школа.