Дизайн схемы метро обновили к открытию участка Троицкой линии

К открытию нового участка Троицкой линии "Новаторская-ЗИЛ" впервые за 10 лет кардинально изменился дизайн схемы метро. На новой схеме все линии плавные.

Причем, некоторых элементов раньше и вовсе не было. Так, пассажиры метро теперь могут увидеть расположение крупных парков в пешей доступности от станций.

А для любителей детально рассмотреть каждый элемент внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Который позволяет москвичам и гостям столицы быстрее считывать информацию.