Более 50 российских гимнасток установили мировой рекорд на ВДНХ

Мировой рекорд установили воздушные гимнасты на фестивале "Трапеция". Номер, в котором приняли участие 54 спортсмена, стал яркой кульминацией мероприятия.

Первый международный фестиваль воздушной гимнастики прошел на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Атлеты парили над землей, поражая зрителей сложными и завораживающими трюками.

Главным событием стал номер, в котором выступили 54 российские гимнастки. И побили мировой рекорд, установленный в Великобритании в 2015 году. Тогда лишь 30 атлетов выступили одновременно.