Хищная пустельга облюбовала квартиру жителя Химок

Хищная гостья! Москвича навещает невероятной красоты дама. О целях визитов не говорит - не умеет. Зато, сидя на окне, охотно демонстрирует великолепное оперение - а оно у пустельги особое, ни с одним соколом не перепутаешь. Обычно такие птицы селятся подальше от человека, а тут - совершенно непонятный случай.

В народе говорят, птица в окне – к вестям. Соловей - к радости, ласточка - к удаче. А вот что значит визит дикой пустельги, удивляется житель Химок Александр. Уже несколько недель такая хищница регулярно прилетает и садится у его окон.

Для пустельги, птицы осторожной, такое соседство с человеком – редкость. Но специалисты объясняют: в последние годы пустельгу все чаще видят рядом с людьми. Птица осваивает города и поселки. Обычно она охотится на открытых местах, но приспосабливается и к городским паркам, и даже к высоткам. Чердаки, балконы заброшек – для пустельги эти места для гнезда лучшее, чем дерево. Как квартира с видом: и обзор отличный, и безопасно – высоко.

"Пустельга живет на всех континентах, ее можно встретить везде, то есть и в Америке, и в Африке. Суть в том, что это очень пластичный вид, она занимает чужие гнезда, плюс, они занимают ниши городской застройки", - пояснил Александр Томашевский, начальник Центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка.

У птиц обоих полов имеются "усы" - темные полосы по бокам от клюва, характерные для многих соколов. Птенцы пустельги чаще всего вылупляются в июне и еще около месяца находятся в гнезде, после чего вылетают. В центре восстановления и адаптации птиц отмечают, что именно в этот период, когда птенцы учатся жить самостоятельно, люди чаще всего находят их и пытаются якобы "спасти", чего делать категорически нельзя.

В центре восстановления обитает и черный коршун Евгений, как и пустельга, он хищник, но в дикую природу уже вернуться не сможет, потому что привык к человеку. Именно поэтому специалисты предупреждают, не нужно приручать диких птиц, найденный в городских условиях, так вы делаете им медвежью услугу, и они уже не смогут жить в природе.