Прилучный проиграл Муцениеце в борьбе за сына

Сегодня, 25 июля, в Головинском районном суде Москвы окончательно определили место жительства 12-летнего сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея. Состоялось финальное заседание, по итогам которого суд оставил мальчика с мамой, передает Starhit.

Однако Павел Прилучный не намерен сдаваться. Популярный актер хочет подать апелляцию и добиться того, чтобы Тимофей на постоянной основе жил с ним.

Дело в том, что парень находится с отцом почти год. Он сам принял решение остаться с Павлом Прилучным после того, как провел с ним каникулы. Говорят, одно время Тимофей вообще не общался с Агатой Муцениеце. Дошло до суда. Защита актрисы утверждала, будто актер чинит всяческие препятствия для общения матери и сына. В ответ адвокат Прилучного утверждал, что Муцениеце сама не стремится встречаться с наследником.

Судебный процесс растянулся на месяцы. Однако в последнее время ситуация изменилась. Тимофей неожиданно появился на гендер-пати Агаты Муцениеце, которая ждет ребенка от жениха, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги.