В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли может быть организована до конца августа.

Их встреча должны поставить точку в урегулировании российско-украинского конфликта. Достигнуть полной договоренности за 30 дней невозможно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

На данный момент проекты российского и украинского меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны. Москву и Киев ждет большая работа.

Ранее агентства Reuters и AFP написали, что переговорные команды России и Украины на встрече в Стамбуле начали обсуждать возможный саммит Путина и Зеленского. Украинский президент ранее говорил, что обсуждение встречи на уровне лидеров является важнейшей задачей украинской делегации в Стамбуле.